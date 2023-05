Esercitazione di protezione civile a Carovilli (IS) su soccorso in galleria

Al via una esercitazione di protezione civile a Carovilli (IS) Nella mattinata di domani, 25 maggio 2023, nel territorio del Comune di Carovilli, si svolgerà un'esercitazione di protezione civile a tema, sul soccorso in galleria, inserita nel contesto delle attività di aggiornamento sull'utilizzo di strumenti e sistemi avanzati di comunicazione in emergenza. L'attività, promossa dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise, è stata messa a punto dal Comando dei Vigili del Fuoco di Isernia, con il coordinamento della Prefettura di Isernia. Significativo il contributo di Fondazione Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), che metteranno a disposizione il treno storico ed alcuni mezzi di servizi. Durante l’esercitazione verrà simulato incidente ad un treno passeggeri in una galleria ferroviaria, a cui seguiranno le operazioni di soccorso e di salvataggio dei viaggiatori anche in situazioni estreme.

La macchina dei soccorsi vedrà il dispiegamento delle diverse componenti operative coinvolte, tra cui i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. I Vigili del Fuoco interverranno nei soccorsi con uomini e mezzi altamente specializzati. Si segnalano, al riguardo, la presenza del Nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco di Pescara e l’utilizzo di un veicolo bimodale, in grado di transitare sia su strada sia su rotaia. Per le operazioni sanitarie, coordinate dell’ASREM e dal personale del 118, saranno presenti anche la Croce Rossa - sezione di Isernia e il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta. Gli aspetti inerenti l’ordine e la sicurezza pubblica connessi all’esercitazione vedranno il coinvolgimento, attraverso il coordinamento tecnico della Questura, degli uomini della Polizia di Stato, del Comando provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Ferroviaria, della Polizia Stradale, oltre che degli agenti della Polizia locale e Provinciale.

Stante il particolare sito, saranno presenti anche operatori specializzati dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, per le opportune valutazioni di competenza. Infine, il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Molise, coadiuvato da alcuni locali associazioni di volontariato della protezione civile, effettuerà attività di supporto alle squadre di soccorso operanti.