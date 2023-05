La Pro Loco agnonese si rinnova, i nuovi eletti e gli auguri di buon lavoro del Sindaco Saia

Nei giorni scorsi, presso la sede della Pro Loco di Agnone, si è svolta l'assemblea dell'Associazione L'Assemblea era volta a nominare il nuovo consiglio direttivo e collegio dei revisori dei conti, il consiglio dei probiviri dell'Associazione. Oggi mercoledi 24 Maggio l'assemblea ha ratificato le nomine sono sei i componenti del nuovo consiglio, oltre a loro sono stati nominati i tre membri del collegio dei revisori dei conti e i tre probiviri. L'avvocato Giuseppe Marinelli presidente uscente e' stato nominato presidente onorario.Il direttivo rimarrà in carica quattro anni. Ecco il nuovo organigramma: CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESIDENTE Di Somma Ilaria proclamata presidente all'unanimità.

VICEPRESIDENTE Chiarizio Maurizio

SEGRETARIO Iacovone Sonia

CONSIGLIERE Carosella Carmine

CONSIGLIERE Ionata Pasquale

CONSIGLIERE Russo Mario

CONSIGLIO REVISORI DEI CONTI

PRESIDENTE Di Pasquo Enzo

CONSIGLIERE Marinelli Mauro

CONSIGLIERE Gallucci Livia

CONSIGLIO PROBIVIRI

PRESIDENTE De Paola Barbara

CONSIGLIERE Labbate Lucrezia

CONSIGLIERE Sica Fernando

Alla fine della riunione la neo eletta presidente, Ilaria Di Somma, ha ringraziato tutti per la fiducia ottenuta e cosi ha detto: “Il mio e vostro impegno sarà rivolto allo sviluppo e al miglioramento turistico del nostro territorio, sono certa che lavoreremo in sinergia per costruire eventi e coinvolgere la popolazione e gli operatori economici e turistici provenienti da vari settori rappresentativi”

Il sindaco Daniele Saia oggi ha dichiatato: "Desidero augurare alla presidente Ilaria Di Somma e a tutti i nuovi eletti un buon lavoro. Sono convinto che la collaborazione con l'Amministrazione comunale proseguirà sul solco già tracciato, con spirito di collaborazione e tante belle idee per Agnone" ha concluso Saia