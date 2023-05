Elezioni Molise: Tre candidati in corsa per la presidenza e almeno 13 liste in campo

CAMPOBASSO, 25 MAG - Tre candidati in corsa per la presidenza e almeno 13 liste in campo: è questa la sfida che si profila in Molise in vista delle elezioni Regionali di fine giugno quando manca ormai un solo giorno alla presentazione delle candidature.

Le liste vanno presentate domani, venerdì 26 maggio, dalle 8 alle 20 e poi ancora il giorno successivo, sabato 27 maggio, dalle 8 alle 12.