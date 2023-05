Poggio Sannita: Strappo nella maggioranza. Si dimette da capogruppo il consigliere Cristofer Amicone

Le clamorose dimissioni del C.C. dr. Cristofer Amicone da capogruppo di maggioranza, rendono ufficiale uno strappo iniziato fin dagli albori di questo mandato amministrativo, all’indomani delle comunali 2020, con la formazione dell’esecutivo che vide estromesso dalla giunta il consigliere C. Amicone, nonostante fosse risultato il secondo degli eletti in termini di preferenze ricevute.

Il sindaco cercò di ricucire lo strappo conferendogli la nomina a capogruppo ed un voluminoso, quanto sterile, pacchetto di deleghe: “Comunicazione; Attività produttive; Innovazioni tecnologiche, anche relative all’ambiente ‘Poggio green’ e Progetti europei; Cultura; Sport; Turismo e Politiche giovanili”. Deleghe restituite ieri, contestualmente alle dimissioni da capogruppo. Nel corso dei primi due anni di amministrazione, è seguito un periodo di tregua armata con non poche divergenze ed occasioni di contrasto, affiorate in maniera plateale in occasione delle elezioni provinciali del gennaio 2022, che videro candidato Amicone. Il particolare meccanismo elettorale depotenziò la candidatura, rimasta senza esito soprattutto per il mancato supporto della maggioranza

. Da lì in poi C. Amicone si è di fatto posto in contrapposizione al Sindaco e all’esecutivo, anche se per la verità (e per comprovate ragioni professionali, non politiche), ha disertato la quasi totalità delle sedute consiliari, compresa quella di ieri, nel corso della quale il Sindaco prendendo atto delle sue dimissioni, ha comunicato la nomina del nuovo capogruppo Ranieri Policella, conferendogli parte delle deleghe restituite da Amicone: “Cultura; Sport; Turismo e Politiche giovanili”, avocando a se le rimanenti. Il gruppo di opposizione UXPS, esterrefatto per l’accaduto, esprime tutta la sua comprensione al consigliere Cristofer Amicone, auspicando che faccia piena chiarezza in merito e fornisca all’opinione pubblica cittadina una motivata versione sulle circostanze che lo hanno spinto alle dimissioni, oltre l’ufficialità dell’addotta “irrevocabilità”.

Sotterrata l’ascia di guerra, chiediamo all’amico Cristofer che la passione, le prerogative ed il senso di responsabilità che lo hanno spinto ad entrare in Consiglio comunale, continuino ad essere lo stimolo positivo per portare avanti con rinnovato impegno il suo incarico istituzionale. Al neo capogruppo Ranieri Policella, cui riconosciamo competenza, correttezza, disponibilità e un’apprezzabile predisposizione al dialogo, a nome del gruppo UXPS i migliori auguri di buon lavoro. Come scritto nel nostro programma e dichiarato in seduta, ci guidi uno spirito unitario per il supremo interesse del paese che, ahinoi va velocemente scomparendo! Pur sottolineando come in questi anni di amministrazione sia prevalso il tentativo di marginalizzare il ruolo della minoranza, rispetto alla possibilità di una reciproca comprensione e di un fattivo coinvolgimento, ancora una volta reiteriamo la nostra offerta di collaborazione piena e leale

Poggio Sannita, 27 maggio 2023