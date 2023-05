Regionali, Ecco i candidati altomolisani

Alle ore 12 di oggi 27 maggio è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali per giungere al voto il 25-26 giugno per il rinnovo del consiglio regionale. Quattro i candidati presidenti che correranno per la guida della Regione: Roberto Gravina per il centrosinistra, Francesco Roberti per il centrodestra, Emilio Izzo con la sua lista “Io non voto (i soliti…noti) e Nicola Ninni (Forza Nuova). Sette le liste a sostegno del centrodestra e di Francesco Roberti, sei per Gravina e il centrosinistra, una rispettivamente per Emilio Izzo e Forza Nuova

Complessivamente per queste elezioni sono scese in campo 306 persone che dovranno contendersi i 12 scranni riservati alla compagine vincente e solo otto per chi risulterà perdente in questa kermesse.

Nelle varie liste molti nomi noti della politica molisana, e appartenenti alla legislatura uscente ma non mancano le new entry. In tutte le liste e' stata rispettata la quota femminile e in alcune la presenza di candidate donne va oltre la quota obbligatoria per legge. L'Alto Molise vede svariate candidature. Per il centrodestra vediamo l'ex sindaco di Agnone Lorenzo Marcovecchio, candidato nella lista dei Popolari per l'Italia che fa capo all'assessore uscente Niro, Di Lucente candidato per Forza Italia e Vincenzo Scarano candidato per la Lega.

Per la compagine di centro sinistra ci si aspettava la candidatura del sindaco di Agnone, Daniele Saia, molto discussa nella fase preparatoria delle liste, ma non troviamo il suo nome in alcuna lista, ma troviamo il nome dell'assessora alle politiche sociali del comune di Agnone Enrica Sciullo candidata nella lista del PD, Francesco Lombardi ex sindaco di San Pietro Avellana candidato nella lista del Presidente Gravina, Candido Paglione sindaco di Capracotta candidato nella lista del PD, Andrea Greco candidato con la lista del M5S. Inoltre troviamo due candidature nella lista di Emilio Izzo “Io non voto i soliti noti”, Gerardo Greco e Daniele Greco.

Dunque in tutto il Molise una sfida all'ultimo voto tra le varie compagini ma anche tra gli stessi candidati dello stesso schieramento e all'interno della stessa lista di appartenza.. Prepariamoci dunque ad una estate molto calda in Molise e anche in Alto Molise nonostante il clima che in questo territorio notoriamente non e' afflitto dalla calura estiva