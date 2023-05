L'Oro di Agnone in Sardegna

Agnone, 26 Giugno 2023

Sabato 27 maggio, i riflettori nazionali saranno accesi sulle meraviglie della produzione orafa antica di Agnone protagonista in un importante convegno di studi in Sardegna. L'attesissimo evento è SESTOS uno degli appuntamenti culturali più importanti dell'isola che siterrà a Ittiri in provincia di Sassari. Nella tredicesima edizione gli organizzatori hanno pensato di studiare la produzione di gioielli di tradizione borbonica fra diciannovesimo e ventesimo secolo della Sardegna e del centro Sud d’Italia. L'invito a relazionare su un tale tema non poteva non cadere che sul dott. Antonio Scasserra studioso e collezionista che vede ribadito lo spessore nazionale del suo ruolo di storico e antropologo dei costumi.

“La relazione scientifica del dott. Scasserra” annuncia il Sindaco di Agnone Daniele Saia “verterà sull'antico artigianato aureo agnonese e le contaminazioni avvenute fra l’arte orafa sarda e quella abruzzese antica di cui Agnone fu capofila insieme a Guardiagrele, Scanno e altre località del basso Abruzzo. Un’ occasione di scambio culturale che ci fa onore ma che ci fa anche riflettere. Certamente si tratta di una vetrina eccellente per l'intera regione Molise di cui si deve solo ringraziare ancora una volta Antonio Scasserra”.

Lo studioso originario di Roccamandolfi, proprietario di una collezione di oreficeria agnonese di inestimabile valore oltre che dei famosissimi costumi tradizionali molisani, porterà a Ittiri un costume carico di meravigliosi gioielli antichi agnonesi, che il pubblico potrà ammirare dal vivo, oltre che una corposa documentazione fotografica che accompagnerà il suo intervento.