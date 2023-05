Molti volti "noti" alle elezioni regionali Molise

Dopo aver conosciuto i nominativi dei candidati delle liste elettorali presentate ieri 27 Maggio, si fotografa un panorama politico niente affatto innovativo. 270 sono i candidati consiglieri a seguito della recente esclusione di due liste , quella di Forza Nuova per aver presentato una lista al disotto del numero minimo di candidati e quella di Democrazia Cristiana per aver consegnato la lista con ampio ritardo rispetto all'orario massimo previsto. Adesso dunque le liste sono 4 e 3 candidati alla presidenza

Dei 270 candidati consiglieri, 140 sono per il centrodestra, 113 per il centrosinistra, 17 per la lista di Emilio Izzo.

Qui centro destra : Quello che a colpo d'occhio colpisce sono le ricandidature in massa del centrodestra uscente, escluso il presidente, Donato Toma, ma troviamo gli assessori regionali uscenti e i consiglieri di maggioranza anche se in molti hanno cambiato partito o gruppo politico di provenienza.

Sono ricandidati: Quintino Pallante (Fratelli d’Italia), Nicola Cavaliere (Forza Italia), Vincenzo Niro (Popolari per l’Italia), Vincenzo Cotugno da Orgoglio Molise a Forza Italia), Filomena Calenda da Udc a Forza Italia, Aida Romagnuolo per la lista FdI, Michele Iorio per FdI, Andrea Di Lucente da Orgoglio Molise a FI, ,D'Egidio Armandino FDI, Micone Salvatore passato da Udc a FDI, Cefaratti Gianluca da Orgoglio Molise passato a Il Molise che vogliamo lista riferibile all'Europarlamentare Aldo Patriciello.

Il Terzo Polo non ha presentato alcuna lista Anche se alcuni candidati sono finiti nel centrodestra. Come ad esempio il segretario regionale di Italia Viva Donato D’Ambrosio, candidato con l’Udc. Se dovesse vincere il centrodestra è prevedibile che si faccia un governo della regione fotocopia dell'uscente, cambiando solo il presidente.

Qui centro sinistra: Nella lista del PD il rinnovamento tarda a farsi strada nonostante Elly Schlein, la nuova segretaria. Sembrava si fosse inaugurata una nuova stagione all'insegna del cambiamento e del rinnovamento ma in Molise oltre la metà dei candidati della lista sono ascrivibili alla vecchia nomenclatura o molto vicini alla vecchia classe dirigente che hanno ricoperto posti rilevanti nelle istituzioni negli ultimi 10 anni a partire da Micaela Fanelli consigliera uscente, Vittorino Facciolla consigliere uscente, Chierchia Bibbiana ex vice sindaca Campobasso oggi consigliera comunale di opposizione, Giuseppe Trivisonno capogruppo Pd al comune comune di Campobasso, Alessandra Salvatore, ex assessora alle politiche sociali al comune di Campobasso oggi consigliera di minoranza al comune, candidata alla camera alle elezioni politiche 2022,Laura Venittelli ex parlamentare legislatura 2013- 2018, Carlo Veneziale ex assessore giunta Frattura, Pierpaolo Nagni ex assessore giunta Frattura, Stefano Buono consigliere comunale comune di Venafro e responsabile PD, Totaro Francesco ex consigliEre regionale, Candido Paglione sindaco di Capracotta ed ex assessore giunta Di Stasi, Sciullo Enrica assessora politiche sociali comune di Agnone. Pertanto nelle liste già presenti in consiglio regionale non si intravedono donne o uomini forieri di un reale cambiamento politico .

Qui M5S Nella lista del M5S sono candidati quattro consiglieri uscenti , Greco, Nola, Primiani e De Chirico su 19 candidati a consiglire

Per alcuni l'assoluta novità è rappresentata dalla lista civica Costruire Democrazia collegata all'area di centro sinistra, ma a partire dall fondatore del movimento politico, Massimo Romano, a ben guardare non tutti sono coinvolti per la prima volta, egli stesso circa 10 anni fa con lo stesso gruppo politico si candido' a presidente della regione ed ha ricoperto il ruolo di consigliere regionale.