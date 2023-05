In serata una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento provinciale di Termoli è stata mpegnata sulla SS650 Trignina - agro del comune di Tufillo (CH). Al km 53,900 una vettura , per cause da accertare, è stata avvolta dal fuoco.

L'evento ha provocato il rallentamento del traffico veicolare. Sul posto presente una pattuglia di Carabinieri di Fresagrandinaria, per quanto di propria competenza...