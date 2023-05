Il Ministro Salvini a Agnone il 30 Maggio.Scarano candidato elezioni regionali Lega: AccompagnerÃ² il vice premier sul ponte Sente-Longo

In occassione della presentazione della lista riferita alla Lega di Salvini il giorno 30 Maggio a Campobasso, giunge la notizia che lo stesso giorno nel pomeriggio, il il vice premier del governo Meloni e Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Matteo Salvini, sarà anche ad Agnone. La notizia giunge dal candidato agnonese per la Lega di Salvini alle prossime elezioni regionali, Vincenzo Scarano che ha dichiarato: Il vice premier sarà ad Agnone , abbiamo ricevuto la conferma, lo porterò sul Viadotto Longo-Sente per mostrargli da vicino il gigante viario indispensabile per il nostro territorio, affinchè si accelerino le procedure per la riapertura parziale come concordato tra la provincia di Isernia e il MIT nella riunione di qualche mese" Il programma della visita ancora non e' ben definito, sarà presente L'avvocato Michele Marone consulente giuridico del ministro Salvini e altri candidati della Lega a consigliere regionale nelle prossime elezioni del 25-26 giugno