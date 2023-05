Psichiatria, modelli a confronto: Casa di cura di Villacanale e studenti e docenti della Northern Arizona University

Si è aperto, organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale di Isernia dell'Asrem in collaborazione con l'Associazione Nuova Villacanale, il Comune di Agnone e della Cooperativa che gestisce la Residenza Protetta Psichiatrica di Agnone, il corso di scambio internazione con la Northern Arizona University - Dipartiment of Social Week, sulla Salute Mentale nel territorio.

La delegazione americana, dell'Arizona, giunta a Villacanale ed Agnone per il corso di aggiornamento per l'assistenza psichiatrica territoriale e per uno scambio di esperienza è costituita da circa 20 studenti più docenti accompagnatori. Il corso della durata di 4 giorni si preannuncia molto intenso con uno scambio culturale di alto livello tra due realtà significative nel panorama internazionale.