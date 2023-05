Cassa Edile Awards- Top Player alla Sammartino Costruzioni Srl: premio alle imprese che si contraddistingono per impegno, correttezza e legalità

Premio e grande riconoscimento alla Sammartino Costruzioni SRL. Il premio Cassa Edile Awards 2022 gli è stato conferito dalla Cassa Edile del Molise, premio per imprese, lavoratori e consulenti del lavoro che si contraddistinguono per i loro comportamenti virtuosi. Il progetto è nato per creare un “sistema etico”, perché essere iscritti alla Cassa Edile è sinonimo di “legalità”, ovvero opportunità e garanzie per le imprese e per il futuro dei lavoratori. Le Casse Edili rappresentano il primo esempio di sistema contrattualmente definito tra Associazioni Imprenditoriali e Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.



Lo scopo di ogni Cassa Edile è garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale edile e la concorrenza leale tra le imprese, oltre a favorire il lavoratore e il suo nucleo familiare, con prestazioni che privilegiano il sostegno per le spese sanitarie, istruzione e formazione

La Sammartino CostruzioniSRL è stata premiata come società TOP Player 2022. Premio all'impresa che si è distinta per continuità, tempestività nella presentazione e nel pagamento delle denunce e per la consistenza delle ore lavorate rispetto al numero di lavoratori indicati in denuncia. Il titolo celebra la correttezza dell'impresa.

Premio veramente importante che onora l'intero territorio. In una difficile fase per le imprese, tra la pandemia e la guerra nel cuore d’Europa e in una regione dove si vive di lavoro “non regolare”, “irregolare” o “in nero” la Sammartino Costruzioni Srl continua ad essere una impresa virtuosa, che offre piena occupazione e garanzie di legalità.