Agnone: Nel retro di un abitazione di via Don Bosco Ã¨ avvenuto uno smottamento di terreno

Agnone 1 giugno 2023: Intorno ore 16.30 , durante un violento temporale è avvenuto un moderato smottamento nel retro di una abitazione in via Don Bosco . Il terreno interessato era ricoperto di vegetazione ed e' scivolato a valle sfiorando un fabbricato disabitato. Sul posto sono intervenuti i VVF del distaccamento di Agnone e il tecnico comunale.

Il terreno scivolando si è staccato dal sottostante tufo, pertanto i vigili del fuoco e il tecnico comunale non avrebbero riscontrato pericoli per le persone, per la casa e il fabbricato interessati. I frequenti temporali dell'ultimo periodo probabilmente hanno imbevuto il terreno di grosse quantità di acqua, facilitando lo smottamento a valle