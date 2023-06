Karate, emozioni, disciplina, duro lavoro: oggi il saggio di fine anno presso palestra AKS Agnone

La palestra AKS di Agnone oggi era stracolma di bambini, ragazze e ragazzi e tanti familiari che si godevano lo spettacolo. Era in corso il saggio -esame di Karate. Il maestro Luigi Amicarelli, cintura nera cinque den , maestro di sport e di vita per migliaia di ragazzi, dopo 44 anni di onorata attività non ha perso la passione per il suo lavoro. Ad Agnone e nel molise è conosciutissimo, ma per lui non sono mancati riconoscimenti, premi importanti nazionali.

La passione , la professionalità che lo guida lo fa essere un maestro vero, pieno di cuore e di tecnica sportiva. Il Karate non e' uno sport violento, ripete spesso ai ragazzi e alle famiglie, si utilizza solo in caso di aggressioni e si combatte a mani nude, tempra e da forza e energia a chi lo pratica. Un genitore raccontava che il figlio quando ha iniziato questa attività sportiva , era piccolo, un bambino timito, ritroso, ma con questa disciplina ha conquistato forza e carattere. Alla fine il maestro ha conferito le pergamene e le nuove cinture che i ragazzi hanno indossato con orgoglio e qualche genitore aveva gli occhi lucidi.

Ad Maiora e complimenti al maestro Luigi Amicarelli e auguri ai bambini, ai ragazzi che hanno superato l'esame