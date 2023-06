Agnone-Contenitori per deiezioni canine, perchè non vengono svuotati?

Schiacciare le feci di un cane per strada non ha mai fatto fare dei salti di gioia a qualcuno anche se dicono che porti fortuna. Francamente, chiunque preferirebbe un altro modo per augurarsi una buona giornata.

Purtroppo, capita spesso di dover schivare all’ultimo momento il “ricordino” lasciato da Fido sul marciapiede e non rimosso dal suo tutore. Sgradevoli eventi puniti con una ammenda dalla legge.

Ma esiste anche una altra faccia della medaglia: c'e chi munito di palettina e sacchetto fa il proprio dovere e raccoglie come da legge le deiezioni canine e le pone nei cestini appositi posizionati dal comune. Ma passano mesi e il cestino si riempe ma nessuno lo svuota.

Succede ad Agnone lungo la via Panoramica, i cestini per la raccolta delle deiezioni sono stracolmi, il mezzo per la raccolta dei rifiuti passa davanti al cestino dei rifiuti ma non si ferma.

Fra l'altro i contenitori sono quasi invisibili perchè sepolti da foreste di erbacce

Le regole che riguardano tutti vanno rispettate da tutta la collettività e le amministrazioni sono tenute al controllo del rispetto delle regole e svolgere il proprio ruolo di controllo sulle aziende commissionate allo smaltimento dei rifiuti.