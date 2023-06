Esperienze di buona sanitÃ , la lettera di ringraziamento di Melissa agli operatori del Caracciolo e del Veneziale

Il malore è stato improvviso e immediata è stata la corsa in urgenza verso il pronto soccorso del Caracciolo di Agnone. Accolta da tutto lo staff medico e infermieristico, la diagnosi è stata immediata e il successivo trasferimento presso l'unità di operativa di chirurgia del Veneziale di Isernia, dove e' stata operata per una appendicite acuta. Tutto bene cio' che finisce bene e Melissa Passarella vuole ringraziare tutti gli operatori medici e non medici dell'ospedale di Agnone e di Isernia e scrive:

"Voglio dire il mio grazie di cuore a tutto il personale del pronto soccorso di Agnone, un grazie di cuore al Dott Andrea Iavicoli che oltre a fare diagnosi con tempestività mi ha confortata dalle mie paure, ringrazio gli operatori del pronto soccorso del Veneziale, Maria luisa, Antonio e Giovanna, per la gentilezza e la professionalità dimostrata, inoltre ringrazio il personale medico e non medico del reparto di chirurgia e della camera operatoria.

Ringrazio anche tutti i miei amici, conoscenti, il mio datore di lavoro che mi hanno dimostrato affetto e vicinanza"