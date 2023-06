Due operai dello stabilimento di Melfi hanno perso la vita mentre si recavano al lavoro.

Stellantis Melfi (PZ)

Erano due operai dello stabilimento di Melfi della Stellantis i due uomini morti nel pomeriggio, intorno al cambio turno delle ore 14, in un incidente stradale avvenuto - per cause in fase di accertamento - sulla strada statale Bradanica, nei pressi di Lavello (Potenza)

Stellantis, in un comunicato esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa dei due dipendenti dell’ente qualità dello stabilimento di Melfi, avvenuta in un incidente stradale mentre andavano al lavoro per il turno del pomeriggio. Il Top Management aziendale, insieme a tutti i dipendenti dell’impianto, è vicino con affetto alle famiglie dei due compagni di lavoro ed è a disposizione per ogni tipo di supporto.