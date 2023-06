Festa di fine AS alla primaria di Poggio Sannita

Stamattina nell’accogliente piazzale della scuola Primaria e dell’Infanzia “M.A. Bottaro” di Poggio Sannita, si è svolta la festa di fine A.S. 2022/23. Alla presenza della Dirigente Scolastica prof.ssa Tonina Camperchioli, del Sindaco dr. Giuseppe Orlando e delle famiglie, i bambini hanno dato vita ad uno spettacolo pregevolissimo, ricco di coreografie e canzoni interpretate con bravura, spontaneità e partecipazione, anche grazie alla meticolosa ed amorevole attenzione delle maestre

. Come ha ben sottolineato la dirigente nel suo indirizzo di saluto: «Piccolo è bello, anche in una piccola scuola come la “M. A. Bottaro” infatti, i bambini possono trovare l’eccellenza formativa nei loro primi e fondamentali passi, del percorso didattico-educativo. Per raggiungere questi livelli, fondamentale è instaurare un virtuoso rapporto di interconnessione fra scuola, famiglie ed istituzioni locali, come da sempre accade nella splendida scuola di Poggio Sannita». Il clou della manifestazione si è avuto con la consegna, da parte della Dirigente, dei diplomini agli alunni di V^ che salutano i compagni di Primaria e passano in I^ Media, impeccabilmente insigniti anche del “tocco”, il copricapo x eccellenza dei laureati. Alla dirigente, alle docenti ed al personale ATA il sincero ringraziamento delle famiglie per questo lungo anno scolastico, vissuto intensamente e non privo di problemi, ma portato avanti sempre in piena sintonia e con spirito di collaborazione.

Foto di gruppo e buffet hanno concluso una mattinata indimenticabile

. Poggio Sannita, 6 giugno 2023 Il rappresentante dei genitori - Tonino Palomba