Giovani rapper agnonesi crescono: Fiordaliso Ã¨ il nuovo singolo di Venom e Two Twins

Ragazzi giovanissimi appassionati di musica, compositori, produttori e cantanti. Bella sorpresa, non l'unica è il nuovo singolo di Michi Fossaceca in arte Venom, autore del testo, e di Lorenzo Falcione music producer, in arte Two Twins. Il nuovo singolo, uscito appena ieri, ha il nome di una pianta erbacea rustica, si chiama Fiordaliso, è distribuito dalla Label Ciao di Milano. A breve uscirà il video clip la cui regia è di Mattia Biancardi, regista dei videoclip di Emis killa ed altri noti rapper. Lo potete trovare su Spotify e su YouTube