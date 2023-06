Si concluso a Pescasseroli, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, in occasione del Centenario della sua fondazione l’iniziativa “Parchi e Comunità in Rete – Modelli di sostenibilità per lo sviluppo del paese” organizzata dal Coordinamento Anci per le Aree Naturali Protette.

I protagonisti di questo evento sono stati il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, il Parco delle Madonie, il Parco Appennino Tosco Emiliano, il Parco regionale Velino Sirente, il Parco dei Monti Sibillini, il Parco della Maiella, il Parco delle Foreste Casentinesi, il Parco del Cilento Vallo di Diano e Alburni, il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, il Parco Nazionale Alta Murgia, il Parco Nazionale Arcipelago Toscano e il Parco dell’Aspromonte, la Protezione Civile





Hanno collaborato il Pnalm, che ha sostenuto e patrocinato l’iniziativa, e Federparchi. Con loro si è sviluppato un confronto sulla gestione di questi luoghi e quali azioni, indirizzi e politiche poter adottare per ridisegnare lo sviluppo sostenibile di questi territori unici di valore naturalistico, paesaggistico e storico. Per il Molise erano presenti Pompilio Sciulli presidente Anci Molise e il sindaco di castel del Giudice, Lino Gentile che ha partecipato ai lavori, ritenendo di grosso interesse la tematica del convegno, “Parchi e Comunità in Rete – Modelli di sostenibilità per lo sviluppo del paese” che coinvolge la Regione Molise e che incrementerebbe lo sviluppo economico della regione, creando posti di lavoro a contrasto anche dello spolamento.

Ci saranno le Anci regionali di Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Calabria ed Umbria a rappresentare i comuni di quelle regioni.