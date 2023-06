Il Molise Pride lancia la sua nuova identitÃ  in vista dell'evento del 29 luglio a Campobasso

[Campobasso, Italia] - Il 14 giugno il Molise Pride annuncia con entusiasmo il lancio della sua nuova identità su tutti i suoi canali social, in vista dell'atteso evento che si terrà a Campobasso il 29 luglio. Il Molise Pride è un momento di celebrazione, di impegno e di lotta per i diritti delle persone LGBTQ+ e rappresenta un'importante occasione per promuovere l'inclusione e l'uguaglianza nella nostra comunità.



La nuova identità del Molise Pride riflette il nostro impegno costante per creare un ambiente accogliente e inclusivo per tutte le persone, indipendentemente dal loro orientamento sessuale o identità di genere. Il nostro obiettivo è quello di promuovere un messaggio di amore, rispetto e uguaglianza, affinché ogni individuo si senta libero di esprimersi autenticamente, senza paura di discriminazioni o pregiudizi.



Il lancio ufficiale della nuova identità si terrà il 14 giugno in vista della terza edizione del Molise Pride, la prima dopo la pandemia. L'evento si svolgerà nel cuore di Campobasso il 29 luglio, con una parata colorata che attraverserà le strade principali, creando un'atmosfera festosa e di unità.

Il tema di quest'anno, "EsistiAmo", è un motto che racchiude la nostra spinta vitale, l'amore per chi ci sta accanto e per la nostra terra dopo anni di battute sulla nostra stessa esistenza. Si riparte "col botto", prendendo lo stemma del molise e rivoluzionandolo in un'esplosione di colori affermando l'esistenza non solo dell'intera regione, ma anche della comunità LGBTQ+ e di chiunque l'appoggi che si trova al suo interno e che vuole lottare per avere sempre più visibilità.