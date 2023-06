ATM:Â  "continua la vergogna del mancato pagamento ai lavoratori", la denuncia del sindacato

Ormai è diventato appuntamento inevitabile tornare sul tema degli stipendi non pagati da ATM. E così dopo il 12 di ogni mese che dovrebbe essere, secondo le convinzioni di ATM il giorno di paga, la questione si ripropone con lo stesso inconcepibile paradosso. Non che ci piaccia ritornare sulla questione ma ci sembra davvero inverosimile che gli annunci clamorosi fatti su tutti gli organi di informazione vengano sistematicamente disattesi. Non che ci piaccia ritornare sulla questione ma dare voce e dignità a lavoratori che ogni giorno assicurano un servizio fondamentale per tutta la regione ci sembra non solo un atto dovuto ma anche e soprattutto un atto di rispetto. La Regione Molise con determina dirigenziale n. 2866 del 09.06.2023 liquida alla società ATM sia il dovuto per il trasporto pubblico locale extraurbano sia il dovuto per le corse aggiuntive autorizzate del mese di maggio 2023. Il totale della somma supera il milione di euro eppure ATM continua a non pagare gli stipendi, eppure ATM continua questo balletto perverso sulla pelle dei suoi dipendenti. Riteniamo legittimo dare testimonianza all’opinione pubblica dell’effettiva realtà dei comportamenti. La domanda nasce immediata: è giusto ignorare il valore del lavoro, è giusto calpestare i diritti delle persone che lavorano? Ai molisani lasciamo la risposta.

Campobasso, 13 giugno 2023

FILT CGIL MOLISE (Lucia Merlo) – FIT CISL MOLISE (Simone Vitagliano)