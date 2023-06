Regionali Molise, affluenza in calo: alle 23 ha votato il 34% contro il 52% di cinque anni fa

Quasi otto punti percentuali in meno. È in netto calo l’affluenza alle elezioni regionali del Molise: secondo i dati del Viminale, alle 23 di oggi ha votato il 33,99 per cento degli aventi diritto, contro il 52,17% di cinque anni fa. Nel 2018, però, i seggi restarono aperti un solo giorno, mentre in questa tornata si potrà andare alle urne anche domani, lunedì 27 giugno, dalle 7 alle 15.

I Comuni

A Campobasso, città dove è sindaco il candidato del centrosinistra Roberto Gravina, ha votato il 42,57%. A Termoli, la città del sindaco Francesco Roberti candidato del centrodestra, l’affluenza è stata del 37,56%. A Isernia del 38,47%. Sono 327.805 gli elettori molisani chiamati alle urne e nel numero generale sono computati anche gli 85.311 elettori residenti all'estero, un quarto del totale.