Regionali Molise: Alle 19 affluenza al 23,77%. Molti candidati hanno già votato

Oggi domenica 25 giugno, i seggi allestiti per le elezioni regionali molisane, hanno registrato una affluenza in calo: A lle urne alle ore 19 si è recato il 23,77% degli aventi diritto. Alle 12 l'affluenza era stata del 9,72%. Nel 2018 alle 19 aveva espresso la propria peferenza il 38,98% ma non è possibile fare un raffronto diretto perché cinque anni fa si votò in un solo giorno (il 22 aprile). Questa volta i seggi resteranno aperti fino alle 23 di domenica e anche lunedì 26 giugno, dalle 7 alle 15.

Oggi una giornata di piena estate molte famiglie hanno trascorso la domenica fuori dal paese di residenza. Questa sera alle ore 23 alla chiusura dei seggi vedremo se i vacanzieri si recheranno a votare.

In Alto Molise molti candidati hanno votato in mattinata. Enrica Sciullo candidata consigliera per il Pd ha votato nella sezione allestita all'Itis. Andrea Greco, candidato M5S, ha votato nella sezione del centro storico a Palazzo San Francesco e in un suo post sui social ha fatto un appello contro l'astensionismo ricordando Paolo Borsellino che disse : “quella matita, più forte di qualsiasi arma, più pericolosa di una lupara e più affilata di un coltello”.

Vincenzo Scarano, candidato Lega ha votato nel pomeriggio presso la sezione II di Largo Pietro Micca. Francesco Lombardi candidato nella lista del presidente ha votato nella sezione unica di San Pietro Avellana.