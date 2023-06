Roberti vince alla grande: poche novitÃ  in consiglio, i molisani amano l'usato sicuro

Il centrodestra vince alla grande le elezioni regionali, Roberti è il nuovo presidente che supera Gravina con un vantaggio di 39.445 voti. In virtù della percentuale ottenuta dal candidato presidente, che ha superato il 62%, per la prima volta nella storia conquista 13 consiglieri regionali.

Il primo partito nel Molise risulta essere Fratelli di Italia con il 18,85%, seguito dal Partito Democratico con il 12.02% tallonato da Forza Italia con il 12%. Evidente il crollo del M5S che si attesta a con 9.966 al 7,09%. Poche le new entry, e molte le riconferme, tredici dei consiglieri uscenti della giunta Toma sono stati riconfermati. Evidentemente i molisani amano l'usato sicuro

Alle opposizioni, invece, andranno 7 rappresentanti a Palazzo D’Aimmo. E’ questa la prima novità relativa alla composizione del nuovo consiglio regionale che dovrebbe essere così composto:

a Fratelli d’Italia spetteranno 4 consiglieri, 3 a Forza Italia, 2 al Molise che Vogliamo e alla lista Noi Moderati, 1 ai Popolari per l’Italia e alla Lega.

Per la minoranza ci saranno 3 esponenti del Partito Democratico, 2 del Movimento 5 Stelle, 2 a Costruire Democrazia. Roberto Gravina, il candidato presidente sconfitto, prenderà un seggio di Costruire Democrazia che ha il resto peggiore. Pertanto i nuovi consiglieri regionali dovrebbero essere i seguenti: per la maggioranza Micone, Pallante, D’Egidio, Iorio (Fratelli d’Italia), Cavaliere, Di Baggio, Di Lucente (Forza Italia), Passarelli, Cefaratti (Il Molise che Vogliamo), Cofelice, Di Pardo (Noi Moderati), Niro (Popolari per l’Italia), Sabusco (Lega). Per la minoranza Gravina (candidato perdente), Fanelli, Facciolla, Salvatore (Pd), Greco, Primiani (Movimento 5 Stelle), Romano (Costruire Democrazia).

IL NUOVO CONSIGLIO REGIONALE

Micone (Fratelli d’Italia)

Pallante (Fratelli d’Italia)

D’Egidio (Fratelli d’Italia)

Iorio (Fratelli d’Italia)

Cavaliere (Forza Italia)

Di Baggio (Forza Italia)

Di Lucente (Forza Italia)

Passarelli (Il Molise che Vogliamo)

Cefaratti (Il Molise che Vogliamo)

Cofelice (Noi Moderati)

Di Pardo (Noi Moderati)

Niro (Popolari per l’Italia)

Sabusco (Lega)

Gravina (candidato perdente)

Fanelli (Pd)

Facciolla (Pd)

Salvatore (Pd)

Greco (Movimento 5 Stelle)

Primiani (Movimento 5 Stelle)

Romano (Costruire Democrazia)