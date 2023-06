Belmonte del Sannio, Don Francesco Martino lascia l'incarico di parroco, lo sostituisce Padre Benny

Belmonte del Sannio, 27 giugno 2023.: CESSAZIONE PER MOTIVI DI SALUTE DALL’INCARICO DI PARROCO DI BELMONTE DEL SANNIO E ANNUNZIO DELLA NOMINA DI PADRE BENNY THEKKUMAKATTIL, DELL’ISTITUTO MISSIONARI DELLA COMPASSIONE A NUOVO PARROCO.

Grato al Signore per tutti questi undici anni trascorsi come Parroco di Belmonte del Sannio, annuncio ufficialmente che S.E.R. Mons. Claudio Palumbo ha finalmente accettato la mia domanda, presentata ufficialmente il 20 marzo 2023, di essere avvicendato nella cura pastorale della Parrocchia del Santissimo Salvatore per motivi di salute. Come tutti sanno, la patologia renale che mi affligge da ormai 7 anni e il trattamento emodialitico trisettimanale, fisicamente mi limitano nell’attività pastorale quotidiana, impedendomi spesso di esercitare le funzioni pastorali giornaliere (sante messe, funerali e processioni).

In coscienza, quindi, ho preso serenamente questa decisione. Voglio ringraziare in primo luogo tutta la Comunità di Belmonte del Sannio per la collaborazione e la vicinanza di questi anni, il Coro Parrocchiale, i carissimi giovani della parrocchia, con cui abbiamo vissuto bei momenti e fatto belle iniziative, i chierichetti e tutti i ragazzi del catechismo con le loro famiglie, il Gruppo del Rinnovamento dello Spirito, la Ministra Straordinaria della Comunione, Alfonsina Di Ciocco, per la puntuale cura pastorale agli anziani e malati della parrocchia, il Consiglio Affari Economici con Rolando Palomba, Attilio Ricci, nostro tecnico di fiducia, Carlo Fagnani, Antonino Latino e Gabriele D’Ascenzo, nonché la preziosa collaborazione di Zia Lina Latino, Marta Bustamante, Annarita La Rocca, Maria Nibbio e le loro famiglie per la gestione della pulizia delle chiese e la collaborazione sempre precisa e puntuale per ogni occasione e necessità.

Voglio altresì ringraziare questa amministrazione comunale di Belmonte del Sannio, con il Sindaco, Errico Borrelli, che è sempre stata vicina alla Parrocchia e continuerà ad esserlo, con un fattivo supporto che non verrà meno. Comunico che, in clima di ringraziamento e di gratitudine, lascerò la parrocchia la mattina del 13 luglio 2023, in occasione della Festa del Nostro Santo Patrono, sant’Anacleto Papa, e quel giorno si insedierà come nuovo Parroco Padre Benny Thekkumakattil, dell’Istituto Missionari della Compassione, che già sta esercitando dal mese di aprile 2023 un fattivo ruolo pastorale nella nostra parrocchia, che invito ad accogliere fraternamente e con gioia.

IL PARROCO DIMISSIONARIO (Don Francesco Martino)