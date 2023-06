Il piu' votato del centrodestra ad Agnone. Scarano: Grazie!

"Al termine di questa tornata elettorale, mi congratulo con il Presidente eletto Francesco Roberti, augurando a lui, a tutto il Consiglio regionale -in particolare al Consigliere della Lega Salvini Premier Massimo Sabusco- e, soprattutto, al nostro Molise, un proficuo percorso politico.

Ringrazio, inoltre, tutti coloro che mi hanno sostenuto e che, pur consapevoli dei rischi sottesi ad una competizione elettorale difficile e particolarmente impegnativa (per i tempi ristretti a disposizione, per la vastità dei territori da raggiungere, per il numero elevato di candidati con i quali competere, per la novità nell’Alto Molise di un rappresentante della LEGA Salvini Premier), hanno comunque creduto in me, nel mio progetto politico, nel mio impegno a favore dello sviluppo sociale, economico e culturale della nostra Regione.

Un particolare ringraziamento va agli Agnonesi che hanno premiato anche l’impegno che ho profuso per consentire la riapertura del Ponte Sente-Longo e per le numerose iniziative che ho messo in atto per tentare di migliorare la viabilità e l’accesso ai servizi essenziali che sono sempre più carenti nelle nostre Aree Interne e che mi hanno consentito di essere ad Agnone il più votato nella coalizione del Centro-destra, anche rispetto a tutti gli altri contendenti dello stesso schieramento, non solo locale.

Questa fiducia non sarà tradita e continuerò a battermi, con dedizione e professionalità, sia nella mia veste di Consigliere della Provincia di Isernia sia di Consigliere del Comune di Agnone, per il bene delle nostre realtà territoriali"

Vincenzo Scarano