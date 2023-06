Di Giacomo (Ass. Cultura e Solidarietà) - Elezioni in Molise, nel voto i molisani hanno preferito “l’usato garantito”

A parte il nuovo Presidente del Consiglio torneranno a sedere per il centrodestra 9 tra assessori e consiglieri uscenti su 13. Così Aldo Di Giacomo, presidente dell’Associazione Cultura e Solidarietà, per il quale subito dopo l’astensionismo è questo l’elemento principale da cogliere dalle elezioni. I cittadini hanno perso l’occasione del cambiamento limitandosi alla lamentazione perché – aggiunge – non è un’eresia affermare che prima del voto c’era un diffuso malcontento sulla classe dirigente in Regione. È evidente che questo malcontento non si è trasformato in un voto contro quella classe dirigente che ritorna nei banchi. Forse l’unica novità, sia pure casuale – continua Di Giacomo – è che per effetto del voto e della nuova composizione del Consiglio, la città di Campobasso, per la prima volta nella sua storia politico-istituzionale, avrà una donna come sindaco. L’auspicio è che sia benaugurante per il cambiamento che alla lunga, siamo convinti, si affermerà anche in Molise, con un maggiore protagonismo della società civile e dei cittadini. Del resto, le auto elettriche cominciano a circolare anche da noi rispetto all’usato garantito