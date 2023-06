Torna la “III Granfondo Atene del Sannio-città di Agnone”- La presentazione presso la Fonderia Pontificia Marinelli

La città di Agnone è pronta ad ospitare la terza edizione della Granfondo MTB “Atene del Sannio – Città di Agnone”, una competizione agonistica di mountain bike che vedrà tantissimi atleti molisani e non sfidarsi in sella alle bici dalle ruote grasse . L’evento, che si terrà il prossimo 09 Luglio alle ore 9:30 con partenza presso Piazza Giovanni Paolo II, è nato dalla collaborazione tra la squadra “Molise Cycling Team ASD” e il Comune di Agnone per dare vita ad un modello di promozione turistica outdoor coinvolgente e divertente. La Granfondo si snoderà lungo 47 chilometri di percorso costituito da diverse salite, tratti di sterrato e single track che affacceranno su paesaggi mozzafiato. Un’immersione completa nella natura, dentro il polmone verde dell’Alto Molise, tra boschi e montagne.

Nel corso della competizione, i partecipanti avranno modo di mettere in mostra le proprie capacità affrontando un dislivello complessivo pari a 1700 metri. La gara di quest’anno, riconosciuta dalla Federazione Ciclistica Italiana, è entrata a far parte del circuito “ Sulle orme dei Sanniti” che prevede 6 competizioni tra Abruzzo e Molise per la conquista dell’ambita lancia del Guerriero Sannita. Si profila, quindi, una competizione imperdibile per tutti gli appassionati di mountain bike che giungeranno anche da Lazio, Campania ed Abruzzo .

La presentazione ufficiale dell’evento si svolgerà Sabato primo Luglio alle ore 11 presso la Fonderia Pontificia Marinelli di Agnone alla presenza del Sindaco Daniele Saia , gli amministratori locali ed i rappresentanti della Molise Cycling Raffaele Fallone e Luca Di Domenico