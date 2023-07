Francesco Roberti proclamato presidente della Regione, Romagnuolo al posto di Di Pardo

Adesso c'è anche l'ufficialità: Francesco Roberti è il nuovo presidente della Regione.

La proclamazione per lui e per i nuovi membri del consiglio regionale ha avuto luogo nel tardo pomeriggio nelle aule della Corte di Appello di Campobasso.

C'è una novità nella maggioranza, in base all'attribuzione dei resti, a Fratelli d'Italia viene assegnato un quinto seggio, quindi torna in Assemblea Aida Romagnuolo mentre esce il sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo.

Questo l'elenco completo degli eletti:

Per la maggioranza: 5 seggi a Fratelli d'Italia (Salvatore Micone, Quintino Pallante, Armandino D'Egidio, Michele Iorio e Aida Romagnuolo), 3 seggi a Forza Italia (Nicola Cavaliere, Roberto Di Baggio, Andrea Di Lucente), 2 seggi a Il Molise che vogliamo (Stefania Passarelli, Gianluca Cefaratti), 1 seggio a Noi moderati-Roberti Presidente (Fabio Cofelice), un seggio ai Popolari per l'Italia (Vincenzo Niro), un seggio alla Lega (Guido Massimo Sabusco).

Il centrosinistra sarà così composto: Roberto Gravina (candidato presidente), Micaela Fanelli, Vittorino Facciolla e Alessandra Salvatore per la lista del Pd, Andrea Greco e Angelo Primiani (M5s), Massimo Romano (Costruire Democrazia).