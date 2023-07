Anche ad Agnone la Sirenetta come nella cittÃ  di Copenaghen.

E' comparsa una statua in un luogo agnonese chiamato la Villetta in piazza Unità d'Italia. Da quello che si apprende dovrebbe essere parte integrante di una fontana. Non siamo riusciti ad avere informazioni circa l'autore o gli autori di simile statua. Il sindaco Daniele Saia non ci ha fornito informazioni a tal proposito, le sue risposte alle nostre domande sono state molto vaghe e rimarrà abbottonato sino all'inaugurazione perchè ci sarà una inaugurazione. La statua rappresenta una giovane donna vestita con uno scamiciato che nulla ha che vedere con i costumi o la storia agnonese, un vestito corto dove si apprezzano le forme e le gambe della fanciulla rappresentata, con un decollete' di tutto rispetto, probabilmete indossa un push up. I capelli legati a mo di coda di cavallo, realizzata in materiale non meglio identificabile.

In molti si chiedono che attinenza ha una statua di tale fattezze con la cultura agnonese e di un paese di montagna.Comunque all'inagurazione saremo probabilmente edotti sull'origine, l'autore, o autrice, e la simbologia finora enigmatica. Interessante apprendere anche da chi è stata finanziata tale opera, se da un privato o con soldi pubblici.

Probabilmente l'autore e' stato ispirato dalla famosissima Sirenetta della città di Copenaghen, simbolo universalmente riconosciuto della statua in bronzo alta poco più di un metro che dal 1913 accoglie con la sua bellezza tutte le persone che vengono a farle visita al porto Nyhavn, sul molo di Langeline, vicino al Kastellet, una cittadella con bastioni e fortificazioni oggi trasformata in parco.

La statua prende ispirazione dalla favola dello scrittore danese Hans Christian Andersen, commissionata dal produttore di birre Carl Jacobsen, figlio del fondatore della Carlsberg, come regalo per la città.