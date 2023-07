Agnone: Maria Rosaria Vecchiarelli è la nuova dirigente scolastica

Come da decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per il Molise Direzione Regionale dell'11 luglio 2023, l'istituto omnicomprensivo di Agnone, a seguito dell'andata in quiescenza dell'attuale dirigente Tonina Camperchioli, è stato assegnato a Maria Rosaria Vecchiarelli già dirigente dell'istituto comprensivo “Molise Altissimo” https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2023/M/MOBILITA-2023-2024--GENERALE-(1)-otjJUO.pdf

Agnonese, 62 anni, laureata in lingue e letteratura straniera , approda all'istituto omnicomprensivo di Agnone dopo anni di studi ed esperienza. Molto conosciuta e stimata, si è distinta per competenza e spirito innovativo. L'orientamento scolastico è stato uno dei suoi primari obiettivi, dimostrando di essere un valido alleato per i ragazzi, Ha promosso numerosi progetti e iniziative internazionali per gli studenti delle scuole medie. Ultima e non meno importante l'istituzione di una classe della primaria con sede a Pettoranello, che utilizza il metodo della famosa educatrice Maria Montessori.

Raggiunta telefonicamente ha detto che la sua formazione primaria e secondaria, origina dalle scuole agnonesi, alle quali come intuibile è molto legata avendole frequentate, presterà particolare attenzione al dialogo costruttivo con tutte le categorie della comunità per formulare proposte condivise per il bene e lo sviluppo degli studenti e del territorio