Per il crollo di una vetusta scalinata in cemento sita in prossimità di una idrovora dismessa del Consorzio di bonifica (territorio tra Petacciato-Montenero -CB- ) una turista tedesca è rimasta intrappolata con una gamba tra le macerie .

Intervenuto personale VV.F di Termoli che libera la malcapitata affidandola alle cure di personale medico 118 di Termoli. Richiesto intervento di elisoccorso Abruzzo per il trasferimento della turista presso l'ospedale di Pescara.