Intervento di una Squadra VV.F del Comando di Campobasso per un incidente stradale in territorio di Gambatesa S.S 645 KM 24 circa in prossimità di un cantiere stradale.

Una fiat panda con solo conducente di Riccia anni 79 ferito e trasportato dal 118 in codice rosso presso l'ospedale Cardarelli di Campobasso

Presente personale medico del 118 CC della locale stazione .