Regione: Gravina, centrodestra aumenterÃ  tasse a molisani

"Senza voler arrivare a parlare di visione ma restando nel pratico, è chiaro che i primi momenti politici del governo regionale del centrodestra denotano la mancanza di un approccio e di un programma strutturato e, soprattutto, evidenziano come sia tutto poco realmente legato alle esigenze immediate del nostro territorio anziché alle vicende delle diverse cariche che sarà Roma a sbrogliare, anche questa volta per conto terzi".

Così il consigliere regionale Roberto Gravina, candidato presidente del centrosinistra alle ultime Regionali del Molise, commenta le prime decisioni del governatore Francesco Roberti alla vigilia della prima seduta del nuovo Consiglio Regionale fissata per lunedì prossimo 24 luglio.

"Così come si era immaginato - aggiunge - tutto si demanda a Roma, alla tanto citata filiera istituzionale, panacea di tutti i mali, mali che lo stesso centrodestra regionale ha creato governando e che ora che il tourbillon della campagna elettorale, dove purtroppo vale tutto, si è via via concluso, non trovano proposte risolutive concrete che nascano dagli esponenti politici locali, se non quelle degli appelli quotidiani al governo nazionale.

Ma proprio da Roma, a distanza di quasi un anno e di due campagne elettorali ricche di promesse, poche sponde realmente risolutive stanno, per il momento, arrivando al centrodestra regionale. Gravina fa riferimento alla questione dello spalmadebiti "che era stato rivendicato come la madre e il padre di ogni futuro della nostra terra, alla fine, alla prova dei fatti, si è rivelato davvero poca cosa, tant'è che da solo, come era già stato da noi detto, non solo non risolve i problemi finanziari della regione, ma, cosa ancora più pesante, allo stato attuale non basta nemmeno per far approvare il bilancio e, soprattutto, non eviterà ai molisani di vedersi alzare le tasse da questo governo regionale di centrodestra, lo stesso centrodestra che ha creato il problema e che ora chiede ai molisani l'ennesimo sacrificio per coprire una propria pecca politica che avrà ripercussioni sociali ed economiche su intere generazioni".