Agnone: Movida estiva, il Comune detta le regole per i locali

Il sindaco di Agnone, Daniele Saia emette una ordinanza che disciplina gli orari e le modalità di diffusione sonora ed eventi musicali. L'ordinanza mira a trovare un punto di equilibrio tra le esigenze dei gestori dei locali e i diritti dei residenti, e recita:

"La cessazione deile emissioni sonore all'interno di pubblici esercizi e/o in aree esterne, ivi comprese quelle derivanti clalle eventuali attività di irltrattenimento musicaii e svago (queste ultime da svolgersi previa au toriz zazione f scia ex artt.6g e 69 Tulps e nel rispetto della normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico), secondo le seguenti modalità: -

dal 1" agosto al 31 agosto: alle ore 2.OO del giorno successivo; -

per i restanti periodi dell'anno: - per i giorni di venerdì, sabato e prefestivi: alle ore 2,OO del giorno successivo; - per i restanti giorni della settimana: aUe ore 24.OO"