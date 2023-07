Regione Molise, 13 borse studio per Medicina generale

La Giunta regionale del Molise, nella seduta dello scorso 20 luglio, ha approvato ed emanato il bando di concorso pubblico per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina generale per il triennio 2023-2026.

Sono 13 le borse di studio riservate ad altrettanti laureati in Medicina e Chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e dell'iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi, di cui cinque a valere sulle risorse del Pnrr.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale Concorsi ed esami.