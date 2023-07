Olympia Agnone: il comune e la societÃ  sportiva cercano soluzioni per la sopravvivenza del calcio agnonese

La storia si ripete. I termini per l'iscrizione al campionato di Calcio della squadra della società Polisportiva Olympia Agnonese stanno per scadere e come ogni anno scatta l'SOS rivolto a tutti coloro tengono a cuore questo settore che rappresenta una fascia importante di popolazione

Ma l'Agnonese risente in generale della crisi finanziaria delle società di calcio, crisi che con la pandemia da Covid 19 e' esplosa ulteriormente e soffre anche del fenomeno dello spopolamento che affligge i paesi delle aree interne.

Ma c'e' chi non si arrende e puntualmente ogni anno si adopera per trovare soluzioni valide per la sopravvivenza di un settore che tanto lustro e passione ha dato ad Agnone. Di fronte a questa crisi anche il Comune di Agnone si è attivato, come fa oramai da svariati anni e convoca una assemblea pubblica.

L'invito e' rivolto a tutta la cittadinanza e l'obiettivo è quello di trovare soluzioni valide ed efficaci affinchè la società sportiva possa continuare a seguire nello sport, nell'integrazione, nel recupero delle devianze, i bambini e i giovani agnonesi e provenienti da altre regioni.

Ecco la convocazione dell'Assemblea:

Assemblea per il destino dell'Olympia Agnonese