Andrea Di Lucente (Fi) Ã¨ il terzo assessore e vice presidente della Giunta regionale guidata da Francesco Roberti (centrodestra).

Andrea Di Lucente (Fi) è il terzo assessore e vice presidente della Giunta regionale guidata da Francesco Roberti (centrodestra).

In serata la firma del decreto da parte del presidente.

Per lui, le deleghe alle Attività produttive, Sviluppo economico e internazionalizzazione delle imprese, Accesso al credito, Politiche comunitarie e cooperazione internazionale, Tutela dell'ambiente e politiche energetiche, Politiche delle risorse umane. Il governatore, in aggiunta alle deleghe assegnate il 18 luglio all'assessore Gianluca Cefaratti, ha aggiunto anche quelle alle Politiche per la famiglia, giovanili e di parità, e Politiche per l'inclusione.