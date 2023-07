Calciomercato, bomba per l'Aesernia Fraterna: arriva Vincenzo Mingione

Alla corte di mister Di Rienzo una vera bandiera cittadina, un calciatore cui i colori biancocelesti sono cuciti addosso da sempre



ISERNIA. Bomba di calciomercato dall'altissimo valore simbolico: con un gesto che incarna l'amore e l'impegno per la propria città, l'ex capitano del Città di Isernia ha deciso di sposare la causa dell'Aesernia Fraterna, abbracciando con orgoglio la sua nuova avventura calcistica in una categoria inferiore. Alla corte di mister Fabio Di Rienzo arriva una vera bandiera cittadina, un calciatore cui i colori biancocelesti sono cuciti addosso da sempre.



La sua scelta dimostra la vera essenza dello sport, in cui il senso di appartenenza e il desiderio di contribuire al benessere della comunità prevalgono sulle ambizioni personali. L'Aesernia Fraterna accoglie con entusiasmo questo nuovo membro della squadra, certi che il suo arrivo segnerà un nuovo capitolo di successi e crescita per il club e per la città.





Un giocatore di categoria superiore che arriva per rinforzare il centrocampo di mister Di Rienzo. La sua presenza aggiungerà talento e competitività sul campo: Mingione si preannuncia come un'aggiunta fondamentale per il nostro campionato.