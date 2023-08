A spasso per Agnone: Babywearing, portare il bambino addosso, i vantaggi

Affascinante vedere giovani mamme a spasso per il paese portando il bambino addosso. Il piccolo a malapena visibile era attaccatissimo al corpo della mamma in maniera tale da sembrare un tutt'uno. Si intravedeva solo una piccolissima parte della testolina di un neonato meraviglioso. La mamma indossava una fascia porta bebè, che avvolgeva completamente la parte superiore del suo corpo e l'intero corpo del bambino.La fascia porta bebè è un accessorio sempre più apprezzato e cercato dai genitori.

Scegliere di praticare il Babywearing (ovvero il "portare" i bambini addosso con fasce portabebè) sta divenendo, anche qui in Europa, una scelta sempre più comune e condivisa.

Rispetto al trasportare i bambini con un marsupio tradizionale, infatti, l'utilizzo della fascia implica una lunga serie di vantaggi sia per per il bambino che per il genitore, sia a livello fisico e a livello relazionale. soddisfa il bisogno di sicurezza e di contatto del bambino,