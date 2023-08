Agnone, Info- point chiuso il 10 di agosto

Il 2023 si sta caratterizzando da una scarsa affluenza turistica. Il fenomeno e' generale in Italia contrariamente alle previsioni c'e' un calo significativo di presenze turistiche. Ma i seppur pochi turisti che scelgono Agnone come meta per le vacanze, oltre ai non risolti problemi atavici relativi alle infrastrutture ,i servizi essenziali e la rete viaria, si trovano difronte a tanti altri piccoli quesiti da risolvere.

La casetta adibita ad info point allestita solo due giorni fa , oggi a ridosso di ferragosto continua a rimanere chiusa e i turisti spaesati cercano di raccogliere informazioni a destra e manca. Non sappiamo le motivazioni dell'assenza del servizio di Infopoint, ma un paese come Agnone che punta sul turismo contro lo spopolamento e la crisi economica che attanaglia il territorio, privare i turisti anche di un efficiente servizio informativo significa un approfondimento dello stato comatoso dell'intero territorio altomolisano.