Presentato il libro "Personaggi altomolisani", raccolta di interviste di Italo Marinelli,

Un Italo Marinelli emozionato, ieri 13 Agosto, presso la sala Consigliare di Palazzo San Francesco ad Agnone, ha presentato il suo libro dal Titolo “Personaggi Altomolisani”

Italo Marinelli, medico pediatra di Agnone, giornalista vive a Perugia, ha scelto il suo paese per presentare un libro che racconta l'Alto Molise attaverso 18 interviste da lui realizzate e pubblicate a suo tempo sull'Eco dell'Alto Molise, ad altrettanti personaggi che hanno lasciato un segno nel tempo in questo territorio. Le persone intervistate, alcune presenti in una sala Consiliare affollata e attenta, sono di varia estrazione sociale, uomini e donne del mondo della politica, artisti, sportivi, studiosi, gente di cultura che nei diversi colloqui con l'autore, hanno raccontato non solo gi avvenimenti, ma la loro vita e le loro emozioni.

Presenti in sala il neo assessore Michele Iorio, tra l'altro uno dei personaggi intervistati da Marinelli, il sindaco di Agnone, Daniele Saia, parte dei componenti del consiglio comunale, il presidente dell'ordine dei giornalisti molisani Vincenzo Cimino, l'ex manager Enzo Carmine Delli Quadri che ha finanziato la stampa del libro, lo scrittore Francesco Paolo Tanzj e il direttore dell'Eco dell'Alto Molise online hanno coordinato i lavori