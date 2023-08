Villacanale: Cerimonia di consegna di pergamene e campane ai 90enni e agli oriundi residenti in Canada collegati in diretta streaming

A Villacanale, frazione di Agnone,Ieri 13 agosto, nel pomeriggio, si è svolta la Festa dei novantenni

Dopo la celebrazione della Santa Messa officiata da don Francesco Martino, la festa e' proseguita presso il Centro Sociale Il Colle dove è stata consegnata a ogni novantenne, una pergamena ed una campana della Fonderia Marinelli

L'evento è stato organizzato dalla Associazione Culturale Nuova Villacanale, in collaborazione con il Comune di Agnone e della Pontificia Fonderia Marinelli. Quindici 90enni hanno ricevuto la pergamena di cui dieci di Villacanale e altri cinque residenti in Canada oriundi di Villacanale collegati in diretta streaming da Leamington Ontario, Canada

Hanno presenziato e provveduto alla consegna delle pergamene e delle campane il presidente dell'Associazione, Antonio Massanisso, gli assessori SciulloE Gennarelli, Giovanni Labbate,delegato del sindaco e Armando Marinelli.

Il collegamento in diretta via internet con gli anziani di Villacanale in Canada ha suscitato molta commozione da parte di tutti