Pelliccia (Federazione sindacati autonomi CNPP): “Servirebbero più strutture detentive anche in Abruzzo e Molise”

"Dopo i recenti fatti di cronaca, che hanno interessato l'istituto penitenziario di Torino, occorre avviare una riflessione intrinseca al piano politico del Guardasigilli - afferma Domenico PELLICCIA Segretario Generale Aggiunto Federazione Sindacati Autonomi CNPP - ovverosia riqualificare strutture come ex caserme per destinarle a nuovi Istituti, con peculiarità strutturali ed organizzative diverse da quelli in essere, che potrebbero ospitare detenuti che devono scontare peni brevi e che non abbiano commesso reati ostativi significativi, come quelli contro la persona (omicidi, femminicidi) etc... Bisogna, altresì, considerare una rivalutazione dei cosiddetti "braccialetti elettronici", quale misura alternativa e significativi rafforzamenti di tutta l'esecuzione penale esterna (con mezzi, risorse e formazione). Serve, ora più che mai, una metamorfosi del sistema penitenziario italiano".