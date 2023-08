CACCIA APERTA DAL 17 SETTEMBRE: Approvato calendario venatorio Molise

È stato approvato questa mattina dalla Giunta regionale il calendario venatorio, a proporlo il Presidente Roberti con deliberazione n. 243 del 14 agosto 2023. L’annata venatoria ha inizio il 17 settembre 2023 e termina il 10 febbraio 2024. I cacciatori non residenti nella Regione Molise possono esercitare la caccia dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023, con prelievo venatorio solo nelle giornate di caccia coincidenti con quelle stabilite dalla regione di residenza.

All’interno del calendario vengono specificati nel dettaglio i periodi per ogni specie e la possibilità dell’utilizzo o meno del cane, oltre che le aree (comprese quelle speciali). La caccia può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, con l’esclusione del martedì e del venerdì considerati giornate di silenzio venatorio. La caccia al cinghiale può essere esercitata dalle squadre per tre giorni a settimana, ed è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti all’interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio, l’attività venatoria è consentita solo nelle giornate di mercoledì e domenica. “Questo calendario è frutto del confronto avuto con le associazioni dei cacciatori ed è la sintesi di tutte le loro istanze - ha commentato il presidente Roberti -. Continueremo sulla strada del dialogo con un settore di grande importanza, che dovrà contemplare anche l’apporto delle associazioni ambientaliste. È il primo calendario venatorio di questa amministrazione, ma stiamo lavorando per cambiare merito e metodo della sua creazione”.