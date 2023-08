Terremoto oggi a Napoli: serie di scosse, la piÃ¹ forte di magnitudo 3.3 ai Campi Flegrei: gente in strada

Serie di scosse di terremoto oggi a Napoli, con epicentro ai Campi Flegrei, Secondo i rilievi dell'Ingv, la scossa più forte, registrata dai sismografi alle 6.18, ha avuto intensità pari a magnitudo 3.3 con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8320, 14.1420. L'ipocentro del fenomeno sismico avvenuto oggi, venerdì 18 agosto, è stato localizzato invece a una profondità di circa 2 km. Il sisma è stato chiaramente avvertito dai residenti con molte persone che sono scese in strada ma per ora non vengono segnalati danni a persone o cose.

Nonostante la paura e molta gente in strada sia a Napoli sia nei comuni limitrofi come Pozzuoli, nessuno infatti per il momento ha segnalato danni. Lo conferma anche la Protezione civile spiegando in una nota che "Dalle prime verifiche la scossa è stata avvertita ma non risultano danni segnalati". "La nostra Sala Situazione Italia è in contatto con le strutture di Protezione Civile sul territorio" aggiungono dalla protezione civile

