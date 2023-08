Escursionista accusa malore nei pressi di Monte San Nicola: intervento dei VVF di Agnone

Oggi 19 agosto 2023 un gruppo di escursionisti partiti dal rifugio "Guado Liscia", nel comune di Agnone si dirigeva verso la cima del monte San Nicola circa 1600 metri slm; nei pressi della "grotta del diavolo" un componente del gruppo ha accusato un grave malore. Allertati i Vigili del Fuoco di Agnone da un componente del gruppo si raggiungeva il luogo impervio utilizzando un mezzo a trazione integrale per portarsi più vicino possibile al malcapitato. Lo steso veniva raggiunto in breve tempo dai Vigili del Fuoco, stabilizzato e trasportato a valle ove erano ad attenderli gli operatori del 118 di Agnone nel frattempo allertati dalla Sala operativa della sede Centrale per le cure del caso.