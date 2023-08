Tonino Serafini giornalista di inchiesta del quotidiano francese Liberation: intervista

In vacanza ad Agnone, suo paese di origine, il giornalistaTonino Serafini e' stato da noi intervistato. Il padre e la madre emigrarono in Francia quando aveva dieci anni. Gli studi fatti alla Sorbonne Université di Parigi. Da li la gavetta per diventare poi un noto giornalista presso il quotidiano Liberation.

Giornalista di inchieste importanti sul traffico delle armi, sul riciclaggio del denaro nel settore edile, sul settore immobiliare, sul traffico illegale del petrolio, direttore del settore politico e economico

