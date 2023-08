A Largo Tirone nasce un "Piccolo parco della lettura" grazie all'impegno concreto del Comitato di Quartiere Centro Storico Agnone

"Agnone Centro Storico" comitato di quartiere, in collaborazione con il comune di Agnone e con tanti volontari, si e' reso protagonista di una riqualificazione urbana in una zona dei piu antichi quartieri agnonesi. a San Marco. I due spazi verdi presenti a Largo Tirone sono stati igienizzati, ripuliti dalle erbacce, abbelliti con la piantagione di fiori. E' stata installata una piccola Biblioteca con i libri donati dai cittadini, che possono essere letti in loco o presi per essere letti a casa. Insomma un piccolo parco della lettura

Sono state posizionate sedie e panchine realizzate da un artigiano della lavorazione del ferro battuto, la zona e' stata illuminata come e' stata illuminata la zona di Piazza San Marco. Oltre ai componenti del comitato di quartiere, molti cittadini hanno contribuito alla realizzazione dei lavori, con la manodopera, con donazioni-. Presente il sindaco,Daniele Saia, l'Assessora Gennarelli che si e' resa preziosa per il supporto dato al Comitato. La serata e' stata allietata anche dalla voce del tenore agnonese Pierluigi Dezzi con le note di Puccini, Turandot - Nessun Dorma!

Alla fine e' stato offerto un buffet sempre dai volontari, ed è stata molta la soddisfazione degli abitanti del quartiere che nella collaborazione fattiva e collettiva hanno rinsaldato anche le relazioni e i rapporti umani. La tutela del bene comune e il decoro dei quartieri rende tutti piu felici