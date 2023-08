Rinnovabili, ad Agnone via libera alle adesioni alla comunitÃ  energetica

Nel Comune di Agnone e' stato avviato il percorso per la costituzione della comunità energetica rinnovabile. Dopo due assemble pubbliche e' partita una manifestazione di interesse per invitare cittadini, imprese e organizzazioni no profit ad aderire attivamente al progetto con l’obiettivo di produrre, consumare e gestire localmente energia elettrica da fonte rinnovabile.

Si tratta di una associazione tra Comune, cittadini e imprese che produce e consuma energia elettrica da fonti rinnovabili (solare, eolico, idroelettrico, ecc) nell’ambito della stessa cabina primaria di distribuzione della corrente. La cabina primaria a cui appartiene il territorio del Comune di Agnone è molto estesa e copre tutto l’agro di Agnone, Belmonte, Poggio, Salcito ed altro. Questo sta a significare che possono far parte della Comunità Energetica tutti coloro che hanno un contatore - detto anche POD – in questa ampia area.

